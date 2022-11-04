ВСУ за два месяца ликвидировали полтысячи завербованных ЧВК "Вагнера" заключенных

https://racurs.ua/n176488-vsu-za-dva-mesyaca-likvidirovali-poltysyachi-zaverbovannyh-chvk-vagnera-zakluchennyh.html

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За два місяці на війні в Україні загинуло понад 500 ув’язнених, які були завербовані «кухарем путіна» пригожиним до ПВК «Вагнера».

Список загиблих вдалося сформувати завдяки Українському центру вивчення та протидії гібридним загрозам, який виявив та верифікував понад 200 листів за підписом одного з керівників «Вагнера» ​​Андрія Трошева, повідомляє The Insider.

Він розсилав співчуття сім’ям завербованих у російських колоніях ув’язнених. Родичі, своєю чергою, публікували листи у соцмережах.

Зробити висновок про кількість загиблих вдається тому, що кожен лист пронумерований. Крім того, до нього додається посмертна медаль «За відвагу».

Судячи з нумерації документів, менше ніж за місяць (з 18 вересня по 13 жовтня) Трошев надіслав щонайменше 224 листи зі співчуттями. Загалом до середини жовтня в Україні загинуло щонайменше 458 ув’язнених, оскільки це найбільше порядкове число, яке вдалося виявити серед листів у відкритому доступі.

The Insider публікує імена деяких загиблих. Журналісти зв’язалися з родичами вбитих, які підтвердили, що їхні близькі справді сиділи у колоніях, потім були завербовані у ПВК та нещодавно загинули в Україні.

Нагадаємо, 4 листопада путін дозволив відправляти на війну проти України злочинців із непогашеною судимістю. Це не стосується осіб, засуджених за педофілію, тероризм, екстремізм, державну зраду або організацію незаконного збройного формування.

Раніше з’являлися неодноразові повідомлення про вербування ув’язнених до так званої приватної військової компанії «Вагнера» для участі у бойових діях в Україні.