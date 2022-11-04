Си Цзиньпин сказал Шольцу, что он против "ядерки" в Европе

https://racurs.ua/n176487-si-czinpin-skazal-sholcu-chto-on-protiv-yaderki-v-evrope.html

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Голова КНР Сі Цзіньпін заявив канцлерові Німеччини Олафу Шольцу, що він виступає проти застосування ядерної зброї в Європі.

Bloomberg вважає, що заява Сі Цзіньпіна стала найпрямішим його висловом щодо необхідності утримати війну росії в Україні від ескалації.

Під час перших особистих переговорів двох лідерів у п’ятницю в Пекіні Сі Цзіньпін закликав міжнародну спільноту «виключити загрозу ядерної зброї та виступити проти ядерної війни, щоб „запобігти кризі“ на євразійському континенті».

Китайський лідер також наголосив на спільній необхідності забезпечення стабільності ланцюгів постачання продовольства та енергоносіїв, порушених вторгненням росії в Україну.

Агенстство пише, що «коментарі Сі Цзіньпіна посилають ясний сигнал путіну, що ядерні загрози є червоною лінією для Китаю, і свідчать про спільність певною мірою позицій Пекіна та Брюсселя».

Канцлер Німеччини закликав Китай вплинути на росію для завершення війни в Україні.

Китай є великою країною і несе відповідальність за мир на планеті, — наголосив Шольц на переговорах у Пекіні з главою китайського уряду Лі Кецяном.

Канцлер зазначив, що Пекін і Берлін поділяють думку, що російська риторика про ядерну зброю є неприйнятною. Німецький канцлер також відкинув критику щодо його візиту до КНР, заявивши, що «це добре і правильно, що я зараз у Пекіні».

Нагадаємо, що Китай прямо не засуджує напад росії на Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю з нею на тлі західних санкцій.