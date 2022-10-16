В Пекине начался съезд Коммунистической партии – почему за ним следит весь мир

https://racurs.ua/n175832-v-pekine-nachalsya-sezd-kommunisticheskoy-partii-pochemu-za-nim-sledit-ves-mir.html

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У столиці Китаю Пекіні 16 жовтня відкрився 20-й з’їзд Комуністичної партії.

З’їзд відкрився майже з годинної промови голови КНР Сі Цзіньпіна, в якій він попередив про «потенційні небезпеки», а також закликав рішуче слідувати партійному керівництву, щоб побудувати «сучасну соціалістичну країну».

У центрі уваги учасників з’їзду знаходиться розширення влади Сі Цзіньпіна та його переобрання на третій термін, а також обрання Центрального комітету партії. Також їм належить обговорити статус Тайваню та політику держави щодо боротьби з коронавірусом.

Китай продовжує мати на меті «нульову терпимість» щодо пандемії COVID-19 — із жорстким карантином та переслідуванням контактів. Критики режиму стверджують, що цими заходами уряд країни лише виправдовує тотальний контроль над її мешканцями та хоче ізолювати Китай від небажаного впливу Заходу.

З’їзд Комуністичної партії КНР проводиться раз на п’ять років. Цього року у ньому беруть участь 2 тис. 296 делегатів.

Сі Цзіньпін у програмній промові пообіцяв «возз'єднати» Китай, поставивши Тайвань під свій контроль.

Він сказав, що Китай «вживе всіх необхідних заходів» для придушення «сепаратистських рухів», якщо буде необхідно, силою. Сі також підтвердив свою «нульову толерантність до COVID-19», назвавши заходи щодо стримування вірусу «всенародною війною».

У звіті про роботу Сі Цзіньпін використав терміни «безпека» або «оборона» 89 разів, порівняно з 55 разами у 2017 році, згідно з підрахунками Reuters. Тоді як його використання слова «реформа» знизилося до 48 із 68 згадок за п’ять років.

Про падіння темпів економіки та виклики боргової кризи керівник комуністів Китаю нічого не говорив.

Попри конвенцію, згідно з якою лідери Комуністичної партії обіймають максимум два п’ятирічні терміни, очікується, що з’їзд призначить Сі на третій термін.