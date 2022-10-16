Расстрел "мобиков" под Белгородом произошел после оскорбительных слов в адрес Аллаха

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Масове вбивство на полігоні в селі Солоти Білгородської області рф могло бути частиною конфлікту на релігійному ґрунті.

Про це пише проект Astra з посиланням на військовослужбовця, який називає себе очевидцем того, що сталося.

Видання наголошує, що на момент публікації не змогло підтвердити ні особи самого оповідача, ні особи людей, яких він називає учасниками конфлікту.

За словами співрозмовника Astra, конфлікт розпочався з того, що троє солдатів — дагестанець, азербайджанець та адигеєць — захотіли «написати рапорти про те, що не хочуть більше служити», оскільки це «не їхня війна».

Дізнавшись про це, один із командирів, якого джерело називає підполковником Андрієм Лапіним, нібито «всіх зібрав» і заявив, що «це священна війна».

У розповіді стверджується, що після цього військовослужбовці таджицького походження заявили, що священна війна — це війна мусульман проти невірних; підполковник у відповідь нібито назвав Аллаха «слабаком» або «боягузом», що «шокувало» багатьох присутніх.

Лапін сказав, що «Аллах, значить, боягуз, якщо він не дозволяє воювати за ту країну, якою ти присягнув». Фраза дуже багатьох шокувала — з тих, хто там стояв на плацу. Тому що в нас і з офіцерського складу є мусульмани і башкири, і татари.

За словами джерела Astra, невдовзі на стрільбищі троє вихідців з Таджикистану, які служили за контрактом, сказали іншим мусульманам відійти вбік, «взяли до рук свої автомати», вбили підполковника Лапіна та відкрили безладну стрілянину, вбивши нібито ще 29 людей. Прапорщик з прізвищем Семенов, почувши стрілянину, нібито вбив двох нападників і поранив третього, якому вдалося втекти.

Співрозмовник видання називає імена ймовірних убивць — старший сержант Бікзот, молодший сержант Амі (йому нібито вдалося втекти) та Ануші.

У російських телеграм-каналах 16 жовтня оприлюднили фото з наслідками розстрілу мобілізованих до армії рф військовослужбовців на полігоні в селі Солоті Валуйського району Бєлгородської області. Цей полігон розміщений за 20 км від кордону з Україною.