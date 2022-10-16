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Соотношение потерь ВСУ и армии рф на юге назвали в Минобороны
Соотношение потерь ВСУ и армии рф на юге назвали в Минобороныhttps://racurs.ua/n175830-sootnoshenie-poter-vsu-i-armii-rf-na-uge-nazvali-v-minoborony.htmlРакурс
Співвідношення втрат Збройних сил України (ЗСУ) та армії рф на південному напрямку назвали в Міноборони.
Це показник наразі складає близько 1 до 6,5, тобто один загиблий український боєць до майже сем росіян.
Критична межа співвідношення втрат — 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно «сипатись», — повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Українська влада упродовж цих місяців війни декілька разів заявляла, що втрати ЗСУ у декілька разів менші, ніж у росіян (за даними Генштабу — понад 29 тис. осіб).
Як пояснюють експерти «BBC-Україна», приховування бойових втрат — звична практика у війні, оскільки ці дані противник може використати, щоб оцінити ситуацію на фронті і планувати операції.
Президент Володимир Зеленський за час війни декілька разів називав приблизну кількість загиблих захисників. Точну кількість загиблих знають, але суспільство почує про них після перемоги.
Отож, спочатку 12 березня Володимир Зеленський казав про 1,3 тис. загиблих, але зазначив, що співвідношення із російськими втратами — один до десяти.
9 серпня в Офісі президента розкрили інформацію про щоденні втрати українських підрозділів у війні з російськими окупантами. Радник голови офісу Михайло Подоляк припустив, що йдеться про 30−50 загиблих.
За 15 жовтня українські військові ліквідували 300 окупантів, знищили п’ять танків та 14 броньовиків, сім артилерійських систем та вісім автомобілів. Також було збито 14 безпілотників. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Про це 16 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
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