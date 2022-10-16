Співвідношення втрат ЗСУ та армії рф на півдні назвали в Міноборони

Співвідношення втрат ЗСУ та армії рф назвали в Міноборони

https://racurs.ua/ua/n175830-spivvidnoshennya-vtrat-zsu-ta-armiyi-rf-na-pivdni-nazvaly-v-minoborony.html

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Співвідношення втрат Збройних сил України (ЗСУ) та армії рф на південному напрямку назвали в Міноборони.

Це показник наразі складає близько 1 до 6,5, тобто один загиблий український боєць до майже сем росіян.

Критична межа співвідношення втрат — 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно «сипатись», — повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Українська влада упродовж цих місяців війни декілька разів заявляла, що втрати ЗСУ у декілька разів менші, ніж у росіян (за даними Генштабу — понад 29 тис. осіб).

Як пояснюють експерти «BBC-Україна», приховування бойових втрат — звична практика у війні, оскільки ці дані противник може використати, щоб оцінити ситуацію на фронті і планувати операції.