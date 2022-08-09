Подоляк розповів, скільки українських воїнів гине щодня на фронті

https://racurs.ua/ua/n173536-v-ofisi-prezydenta-povidomyly-oriientovni-schodenni-vtraty-zsu-na-fronti.html

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В Офісі президента розкрили інформацію про щоденні втрати українських підрозділів у війні з російськими окупантами. Радник голови офісу Михайло Подоляк припустив, що йдеться про 30−50 загиблих.

Я думаю, що десь 30−50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ, — сказав Подоляк для «BBC Україна».

За його словами, наразі кількість втрат зменшується, бо, по-перше, по логістичних центрах армії рф ефективно працюють РСЗВ. По-друге, через передислокацію окупантів по всій лінії фронту.

Крім того, українські підрозділи пристосувались до тактики росіян, тому більш ефективно обороняються.

Тоді був перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість наших втрат, — розповів радник голови ОП. На початку червня Подоляк шокував громадськість, коли озвучив цифри втрат ЗСУ — від 100 до 200 людей, які гинуть щоденно через відсутність паритету між українськими і російськими військовими можливостями. Після того Олексій Резнікова в інтерв’ю ВВС сказав, що зараз ці цифри менші. 4 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу повідомила, що від початку повномасштабної війни росії в Україні загинули тисячі українських захисників.