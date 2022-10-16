Франция передаст Украине ЗРК малой дальности Crotale

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Франція передасть Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності Crotale, заявив голова французького Міноборони Себастьян Лекорню.

Вони будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями, — наводить агентство Associated Press слова міністра.

Західні партнери посилюють протиповітряну оборону України після зустрічей коаліції «Рамштайн» та міністрів оборони НАТО.

Крім прискорення доставлення комплексів NASAMS та IRIS-T, є і «новачки» — французькі Crotale та американські Hawk від Іспанії.

Військові експерти пишуть, що Crotale NG — доволі ефективний ЗРК малої дальності дії розробки кінця 1980-х початку 1990-х років, який належить до армійського засобу ППО і за час свого існування проходив оновлення. Цей комплекс має «морське коріння» та серійно встановлюється на фрегати типу La Fayette, а у сухопутній версії на рухоме шасі або на причіпній платформі.

Дальність знищення цілей становить до 10 км, висота ураження цілей до 6 км. Архітектура комплексу передбачає встановлення всього комплексу на одне шасі на якому розміщується оглядова РЛС з дальністю виявлення літаків до 20 км, РЛС супроводження цілей та оптико-електронну систему виявлення цілей, яка, в залежності від погодних умов забезпечує виявлення на відстані від 10 до 19 км.

Комплекс забезпечує пуск до 8 ракет VT-1 з радіокомандою системою наведення, вони забезпечують перехоплення цілей зі швидкістю до 1800 км/год. VT-1 має велику маневровість та здатна витримувати перевантаження до 35g, а швидкість становить до 3,5 Маха.

Кількість цілей, які можуть обстрілюватись одночасно складає до чотирьох одиниць, а швидкість реакції комплексу складає лише п’ять секунд завдяки цифровізації комплексу.