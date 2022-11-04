G7 предупредила лукашенко о финансовом крахе беларуси в случае интервенции против Украины

https://racurs.ua/n176486-g7-predupredila-lukashenko-o-finansovom-krahe-belarusi-v-sluchae-intervencii-protiv-ukrainy.html

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Країни «Групи семи» (G7) попередили Мінськ про фінансові наслідки у разі прямої участі у війні росії проти України.

Міністри закордонних справ країн G7 (США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії) повідомили, що продовжать запроваджувати економічні санкції щодо росії та інших країн, які надають підтримку війні в Україні. Про це йдеться у спільній заяві голів зовнішньополітичних відомств «Групи семи» за підсумками зустрічі.

Ми повторюємо наш заклик до білоруської влади припинити дозволяти росії вести агресивну війну, в тому числі дозволяти російським збройним силам використовувати територію білорусі для запуску ракет, націлених на Україну, — йдеться у заяві.

При цьому наголошується, що якщо білоруська влада ще більше залучить Білорусь до війни, то G7 покладе на режим «величезні додаткові витрати».

Міністри закордонних справ країн G7 також назвали неправдивою інформацію росії про плани України застосувати «брудну бомбу» та повідомили, що найближчим часом завершиться запровадження стелі цін на російську нафту.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом жовтня росія перекинула до білорусі залізницею військову техніку, майно і солдатів, вказавши, що таким чином рф продовжує використовувати білорусь для завдання ударів по території України.

Самопроголошений диктатор білорусі олександр лукашенко раніше заявив, що біля українського кордону буде розгорнуте регіональне угруповання військ. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Водночас українська розвідка стверджує, що лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь білорусі у війні проти України.