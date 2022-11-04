В бой идут зеки – путин разрешил мобилизовать осужденных за тяжкие преступления

https://racurs.ua/n176472-v-boy-idut-zeki-putin-razreshil-mobilizovat-osujdennyh-za-tyajkie-prestupleniya.html

Ракурс

володимир путін, президент злочинної рф, дозволив відправляти на війну проти України злочинців із непогашеною судимістю.

Як повідомляє російська служба «Радіо Свобода», це не стосується осіб, засуджених за педофілію, тероризм, екстремізм, державну зраду або організацію незаконного збройного формування.

Нагадаємо, раніше з’являлися повідомлення про вербування ув’язнених до так званої приватної військової компанії «Вагнера» для участі у бойових діях в Україні. Російські правозахисники стверджували, що кількість російських ув’язнених, завербованих для участі у війні, перевищує 20 тис. людей.

4 листопада путін заявив, що в росії мобілізовано 318 тис. осіб — за офіційно заявленого плану закликати 300 тис.

Чому 318? Бо добровольці йдуть. Кількість добровольців — вона не скорочується, — стверджує воєнний злочинець.

За його твердженням, 49 тис. мобілізованих уже «виконують бойові завдання», а решта проходить підготовку.

Ці висловлювання президента рф пролунали біля пам’ятника Мініну та Пожарському на Красній площі, до якого він поклав квіти у зв’язку з російським святом — днем народної єдності.

Раніше міністр оборони рф шойгу стверджував, що до району бойових дій відправлено більше мобілізованих — 87 тис. осіб.