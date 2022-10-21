Число завербованных на войну российских зэков превысило 20 тыс. человек - правозащитники

https://racurs.ua/n176014-chislo-zaverbovannyh-na-voynu-rossiyskih-zekov-prevysilo-20-tys-chelovek-pravozaschitniki.html

Ракурс

Мобілізація в тюрмах росії на війну в Україні триває. Кількість російських ув’язнених, завербованих для участі у війні, перевищує 20 тис. людей.

Про це повідомило 21 жовтня російське опозиційне видання «Агентство» з посиланням на голову фонду «Русь, яка сидить» Ольгу Романову.

На яких даних ґрунтується ця оцінка, не уточнюється.

«Агентство» пише, що тижнем раніше кількість завербованих ув’язнених оцінювалася приблизно в 15 тис. Різкий стрибок Романова пояснює початком вербування у виправних колоніях за Уралом, а також залученням громадян країн СНД.

«Русь, що сидить» (рос. «Русь Сидящая») — неурядова організація, метою якої є юридична і гуманітарна допомога громадянам, які зіткнулися з російськими слідством і пенітенціарною системою. Головний офіс організації знаходиться в Москві. Крім того, офіси організації є в Новосибірську, Санкт-Петербурзі і Ярославлі.

Одночасно існує громадський рух «Русь Сидяча» — незареєстроване об'єднання громадян, які зіткнулися з порушенням прав працівниками правоохоронної, судової, наглядової та пенітенціарної систем рф.

«Ракурс» писав, що російських ув’язнених вербують на війну в Україні та обіцяють свободу за хорошу службу. У відкритому доступі з’явилося відео із власником найманців «ПВК Вагнер» Євгеном Пригожиним — він особисто виступає перед злочинцями.

На відео російський олігарх та довірена особа володимира путіна розповідає, що у ряди «вагнерівців» приймають ув’язнених віком від 22 років до 50 років із деякими виключеннями.

євген пригожин обіцяє злочинцям «ставлення, як до інших військових» і водночас попереджає, що його найманці не мають права відступати та здаватися живими у полон. Тому кожному видаватимуть по дві гранати та інструкцію, як треба поводитися після пропозиції скласти зброю.