Світло відключатимуть у Києві та семи областях — «Укренерго»https://racurs.ua/ua/n176492-svitlo-vidkluchatymut-u-kyievi-ta-semy-oblastyah-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 5 листопада, продовжаться віялові відключення електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що з 6.00 Диспетчерський центр «Укренерго» надав операторам обленерго обсяги для обмеження електропостачання у форматі графіку погодинних відключень (ГПВ) для споживачів у таких регіонах:
- Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Черкаській області;
- Житомирській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області.
ГПВ передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області, — нагадують в «Укренерго». — Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.
У компанії наголошують, що обмеження споживання електроенергії запроваджуються, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після завданих російськими загарбниками ушкоджень електромережі.
Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку, — наголошують в «Укренерго».