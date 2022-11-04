путин обстреливает энергетику Украины и с «теплотой» относится к украинцам — список объяснений и образ

https://racurs.ua/n176478-putin-obstrelivaet-energetiku-ukrainy-i-s-teplotoy-otnositsya-k-ukraincam-spisok-obyasneniy.html

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У день народної єдності президент росії зустрівся з істориками та представниками традиційних релігій рф.

володимир путін вкотре вирішив пояснити причини нападу на Україну. Він заявив, що конфронтація росії «з неонацистським режимом, що виник на території України» була неминучою, оскільки ситуацію в Україні «її так звані друзі довели до тієї стадії, коли вона стала смертоносною для росії і самогубною для самого українського народу».

У промові воєнний злочинець знову звинуватив Захід у спробах «знищити росію».

Протягом десятиліть після розпаду Радянського Союзу Україна пройшла шлях прямого, неприхованого втручання західних країн у її внутрішні справи. Власне, і в росії намагалися зробити те саме, але, на жаль, в Україні вдалося впровадити у свідомість мільйонів людей такі псевдоцінності, які призвели до того, що на цій території створили фактично антиросію, сіючи ненависть, гвалтуючи свідомість людей, позбавляючи їхньої справжньої історії. Все зроблено для того, щоб перекроїти свідомість мільйонів, — сказав бункерний дід.

Список інших чергових виправдань від путіна такий:

Гірко, що зараз по суті боремося один з одним, по суті, протистояння йде всередині одного народу;

Ситуація склалася смертоносною для росії та самогубною для українського народу. Ми ж бачимо, як їх кидають у топку, начебто українців не існує;

Народ України — головна жертва навмисної сублімації ненависті до росіян. Ми ж завжди (і навіть зараз) ставилися до українців із повагою та теплотою.

Список чергових образ від екс-президента рф дмитра медведєва, які він видав у своєму Телеграм:

купка божевільних нацистів-наркоманів;

зграя гавкаючих собак із західної псарні;

різномасна зграя хрюкаючих підсвинків;

недалекі обивателі зі слиною, що стікає по підборідді від виродження;

випадкові попутники;

прилипали;

хлібороби;

боягузливі зрадники;

жадібні перебіжчики;

зґвалтовані повелителями пітьми, рабовласниками та гнобителями;

гордовиті жерці;

кровожерливі адепти;

глумливі прислужники;

безсловесні манкурти;

верховний володар пекла, хоч би яке ім’я він використовував — Сатана, Люцифер чи Ібліс.

Цей короткий переказ виступів путіна на зустрічі з істориками в «Манежі» та поста медведєва з його Телеграм-каналу опублікувала 4 листопада «Медуза».