Готовь пенсию смолоду - украинцам разрешили с 16 лет платить отчисления в ПФ

https://racurs.ua/n176477-gotov-pensiu-smolodu-ukraincam-razreshili-s-16-let-platit-otchisleniya-v-pf.html

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Українцям дозволили з 16 років платити пенсійні відрахування через «Дію». Закон про це парламент ухвалив сьогодні.

Українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію. Відповідний договір можна буде укласти в електронній формі через «Дію», а також на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, — заявила для прес-служби партії «Слуга народу» автор законопроекту, народний депутат Леся Забуранна.

ВРУ ухвалила в цілому законопроєкт № 7649 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні».

Кожен українець матиме право самостійно визначити розмір внеску та навіть збільшити його, змінити періодичність та строки їх сплати. Також можна буде зробити персоналізований благодійний внесок іншому пенсіонеру: батькам або іншим родичам.

Повідомляється, що 70% такого внеску спрямовується для виплати цьому пенсіонеру в обраний спосіб, а знеособлені благодійні внески та 30% персоналізованих благодійних внесків стають коштами пенсійного фонду.

Забуранна вважає, що в Україні розширили кола учасників системи добровільного соціального страхування, тобто відтепер більше людей зможуть сплатити внески на майбутню пенсію за себе або за своїх родичів.