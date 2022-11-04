Резников рассказал о сложностях продвижения ВСУ на юге

https://racurs.ua/n176476-reznikov-rasskazal-o-slojnostyah-prodvijeniya-vsu-na-uge.html

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рух українських військ на Херсонщині сповільнюють погодні умови.

Щодо евакуації росіян із Херсону, він вважає, що вони готуються до «акту доброї волі».

Звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового акту «доброї волі» щодо лівого берега Дніпра в районі Херсону, але для цього їм знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших ЗСУ, — додав він.

Міністр зазначив, що погода, зокрема, дощ сповільнює рух українських військ херсонським напрямом, а іригаційні системи та канали Херсонщини російська армія використовує як штучні траншеї. Утім, він оптимістично оцінює «не тільки на херсонську операцію, а взагалі абсолютно свідомо та обізнано вірить у те, що Україна завершить цю війну шляхом повної деокупації всіх українських тимчасово окупованих з 2014 року земель і шляхом виходу на міжнародно визнані кордони України станом на 1991 рік».

Нагадаємо, останнім часом росіяни поширюють інформацію щодо можливого відведення окупаційних військ з правобережжя Херсонщини. Наприклад, 3 листопада з будівлі ОДА в Херсоні зник російський прапор.

Але, на думку Резнікова, в ній є елементи інформаційно-психологічної спеціальної операції (ІПСО).

Ми серйозно ставимося до будь-яких офіційних повідомлень з боку нашого ворога. Ми їх відслідковуємо, і ми довіряємо тільки даним нашої розвідки, — зауважив він на брифінгу 4 листопада.

Резніков повідомив, що нині пріоритетом номер один для України є протиповітряна та протиракетна оборона, і «це дуже добре зрозуміли партнери», які налаштовані зараз насамперед на посилення захисту українського неба.