Резников рассказал о сложностях продвижения ВСУ на юге

Резников рассказал о сложностях продвижения ВСУ на югеhttps://racurs.ua/n176476-reznikov-rasskazal-o-slojnostyah-prodvijeniya-vsu-na-uge.htmlРакурс
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рух українських військ на Херсонщині сповільнюють погодні умови.
Щодо евакуації росіян із Херсону, він вважає, що вони готуються до «акту доброї волі».
Звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового акту «доброї волі» щодо лівого берега Дніпра в районі Херсону, але для цього їм знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших ЗСУ, — додав він.
Міністр зазначив, що погода, зокрема, дощ сповільнює рух українських військ херсонським напрямом, а іригаційні системи та канали Херсонщини російська армія використовує як штучні траншеї. Утім, він оптимістично оцінює «не тільки на херсонську операцію, а взагалі абсолютно свідомо та обізнано вірить у те, що Україна завершить цю війну шляхом повної деокупації всіх українських тимчасово окупованих з 2014 року земель і шляхом виходу на міжнародно визнані кордони України станом на 1991 рік».
Нагадаємо, останнім часом росіяни поширюють інформацію щодо можливого відведення окупаційних військ з правобережжя Херсонщини. Наприклад, 3 листопада з будівлі ОДА в Херсоні зник російський прапор.
Але, на думку Резнікова, в ній є елементи інформаційно-психологічної спеціальної операції (ІПСО).
Ми серйозно ставимося до будь-яких офіційних повідомлень з боку нашого ворога. Ми їх відслідковуємо, і ми довіряємо тільки даним нашої розвідки, — зауважив він на брифінгу 4 листопада.
Резніков повідомив, що нині пріоритетом номер один для України є протиповітряна та протиракетна оборона, і «це дуже добре зрозуміли партнери», які налаштовані зараз насамперед на посилення захисту українського неба.
Це і нові системи Hawk 23 від Іспанії. Ви знаєте, що німецькі IRIS почали працювати. NASAMS уже в дорозі з відповідно підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримуємо систему Crotale від французьких партнерів. Заразми доопрацьовуємо деякі інші системи від інших країн-партнерів, — сказав Резніков.