ВСУ получат 45 танков Т-72 и 250 бронетранспортеров M1117 — Пентагон

https://racurs.ua/n176475-vsu-poluchat-45-tankov-t-72-i-250-bronetransporterov-m1117-pentagon.html

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США виділяють додатковий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 млн дол. Пентагон повідомив, що до нього увійдуть:

45 танків Т-72;

250 БТР M1117;

40 бронекатерів;

1,1 тис. дронів-камікадзе Phoenix Ghost.

Танки були куплені в Чехії і відремонтовані в США. Частина прибуде до України наприкінці грудня, а решта після нового року.

Окремо у Пентагоні повідомили, що США разом з Нідерландами профінансують відновлення та надання Україні 90 танків Т-72 з Чехії (загалом на 40 млн дол.).