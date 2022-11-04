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ЗСУ отримають 45 танків Т-72 і 250 бронетранспортерів M1117
ЗСУ отримають 45 танків Т-72 і 250 бронетранспортерів M1117 — Пентагонhttps://racurs.ua/ua/n176475-zsu-otrymaut-45-tankiv-t-72-i-250-bronetransporteriv-m1117-pentagon.htmlРакурс
США виділяють додатковий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 млн дол. Пентагон повідомив, що до нього увійдуть:
45 танків Т-72;
250 БТР M1117;
40 бронекатерів;
1,1 тис. дронів-камікадзе Phoenix Ghost.
Танки були куплені в Чехії і відремонтовані в США. Частина прибуде до України наприкінці грудня, а решта після нового року.
Окремо у Пентагоні повідомили, що США разом з Нідерландами профінансують відновлення та надання Україні 90 танків Т-72 з Чехії (загалом на 40 млн дол.).
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