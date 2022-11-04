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Ракурс
Нові пакети військової допомоги США та Італії на шляху до України

Нові пакети військової допомоги США та Італії на шляху до України

4 лис 2022, 15:44
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Міністр оборони України Олексій Резніков 4 листопада анонсував новий пакет військової допомоги від США.





Я думаю, що ми сьогодні почуємо, як Америка прокинеться проголошенням нового чергового пакета допомоги Україні зі США. Це буде за підписом президента США Байдена, і ми почуємо приємні новини. Я їх уже знаю, але почекаємо офіційних оголошень, — сказав він на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa.

Міністр також розповів, що Україна налагодила виробництво боєприпасів калібру 152 мм, 122 мм і 120 мм.

Наразі стоїть питання нарощення обсягів. Поки в Україні не налагоджено виробництво 155-мм калібру, який застосовується в платформах артилерійського стандарту НАТО, — сказав Резніков.

Щодо нарощення об'ємів міністр сподівається, що вони збільшаться протягом кількох місяців. Наразі в Україні гостра потреба у виробництві боєприпасів стандарту НАТО калібру 155-мм. Саме їх використовує західна техніка.

Ми маємо одну українську артустановку 155 калібру «Богдана», вона пройшла перші випробування, у нас є прямий діалог з виробниками і якщо й далі буде відбуватися виробництво цієї артсистеми, то відповідно під неї буде налагоджено виробництво боєприпасу, — додав міністр.

За його словами, поки ЗСУ достатньо забезпечені 155-мм снарядами натівського стандарту.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що новий уряд премʼєр-міністра Джорджи Мелоні має намір затвердити шостий пакет військової допомоги для України, передає ANSA.

Єдине, чого ми не можемо зробити в такий складний час, у якому ми нині живемо, це втратити контакт із нашими міжнародними союзниками — ЄС і НАТО. Тому є лише один спосіб діяти та приймати рішення. Якщо ситуація в Україні не зміниться, буде шостий указ про відправку нової військової допомоги, — сказав Крозетто в інтервʼю італійській газеті Lʼavvenire dʼitalia.

Джерело: Ракурс


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