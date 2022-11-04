Оккупанты в Херсоне объявили круглосуточный комендантский час

https://racurs.ua/n176474-okkupanty-v-hersone-obyavili-kruglosutochnyy-komendantskiy-chas.html

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У Херсоні окупанти оголосили цілодобову комендантську годину, а також заявили про можливі «масові обстріли міста».

Про це 4 листопада оголосив колаборант кирило стремоусов. У своєму відеозверненні він сказав, це потрібно, щоб «зачистити місто від нацистів» та перейти у наступ «на миколаївському та одеському напрямках».

Водночас ще один пропагандистський паблік — Херсон.ру. — пише, що інформація є черговим вкидом.

стрємоусов в ефірі закликає мешканців області покинути правий берег, водночас говорячи, що просувань українських військ немає і про те, що ЗСУ «нападуть на Херсон».

«Втеча» російських військових із Херсона може бути частиною їхньої інформаційно-психологічної операції (ІПСО). Протягом декількох тижнів російська «адміністрація» повідомляла херсонців про евакуацію. Зняття триколорів з будівель, порожні блокпости та вивезення пам’яток з музеїв і символів російського самодержавства, здавалося б, говорять про ще один «крок доброї волі».

Насправді зараз відбувається перегрупування підрозділів рф, пише ТГ-канал «Оперативний». З правого берега Дніпра на лівий виводяться кадрові бойові підрозділи, які формують другу та третю лінію оборони. Натомість на правий берег перекидаються непрофесійні мобілізовані ресурси.

Окупанти не збираються покидати Херсон, а готуються до боїв у місті. Вони намагаються ввести в оману не тільки жителів, а й військове командування, аби на Херсонський напрямок перекинули більше сил.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські військові лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон. Насправді ж окупанти завозять до міста нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі.

Велику частину загарбників в обласному центрі становлять військово-десантні війська рф, російські сили спеціального призначення та морська піхота. У військовій розвідці вважають, що операція зі звільнення Херсона найімовірніше триватиме до кінця листопада.