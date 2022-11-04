СМИ и OSINT-расследователи создали 3D-модель резни в Буче

https://racurs.ua/n176473-smi-i-osint-rassledovateli-sozdali-3d-model-rezni-v-buche-video.html

Ракурс

Іноземні журналісти спільно з OSINT-розслідувачами відтворили 3D-модель подій, які відбувалися в Бучі в перший місяць російського вторгнення — у лютому-березні.

Відеорозслідування опублікувало агентство Associated Press у співавторстві з Frontline PBS і SITU Research.

Журналісти проаналізували сотні годин відеозаписів із камер відеоспостереження та перехоплені телефонні розмови окупантів, де ті розповідають про розстріли цивільних.

Як виявилося, росіяни отримали «розстрільні списки» людей ще до початку вторгнення. Уже 4 березня вони почали «полювання» за людьми.

Російські військові перевіряли телефони, допитували та оглядали мирних мешканців Бучі. Підозрілих українців вони відправляли на «фільтрацію», де людей жорстко катували, били, а потім вбивали