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Уничтожение блиндажа оккупантов, скриншот видео
Братская могила оккупантов — пограничники уничтожили блиндаж рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176496-bratskaya-mogila-okkupantov-pogranichniki-unichtojili-blindaj-rashistov-video.htmlРакурс
Захисники України на Донецькому напрямку знищили бліндаж із окупантами.
Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці Держприкордонслужби України.
Зазначається, що скупчення російської піхоти та їх укріплення виявила прикордонна аеророзвідка, після чого за справу взялися мінометні розрахунки ДПСУ. Осколково-фугасними мінами ворога було знищено прямо у бліндажі.
Братська могила окупантів у бліндажі, — вказано в описі відео.
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