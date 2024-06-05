Аварийные отключения электроэнергии ввели в 12 областях — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n196035-avariynye-otklucheniya-elektroenergii-vveli-v-12-oblastyah-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 5 червня, з 20.40 через перевищення лімітів споживання застосовано аварійні відключення електроенергії у низці регіонів.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Аварійні відключення застосовано у загалом 12 областях:
- Харківській;
- Сумській;
- Київській;
- Черкаській;
- Чернігівській;
- Івано-Франківській;
- Рівненській;
- Волинській;
- Львівській;
- Одеській;
- Запорізькій;
- Кіровоградській.
Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури, — наголошують в «Укренерго». — Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання.
У прес-службі «Волиньобленерго» наголошують, що спрогнозувати тривалість аварійних відключень неможливо — вони запроваджуються для підприємств і населення негайно та без попередження і тривають до наступного розпорядження на увімкнення від диспетчера «Укренерго»".
Зазначається, що кожна черга таких відключень — це перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти, а не конкретні адреси споживачів.