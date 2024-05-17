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Як працюватиме мобільний додаток "Резерв+", через який можна уточнити дані
Як працюватиме мобільний додаток «Резерв+", через який можна уточнити даніhttps://racurs.ua/ua/n195420-yak-pracuvatyme-mobilnyy-dodatok-rezerv-cherez-yakyy-mojna-utochnyty-dani.htmlРакурс
Міноборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.
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У суботу, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію. Усі чоловіки віком 18−60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.
Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.
Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів.
Онлайн — через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних.
Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.
Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.
Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.
З 18 червня у застосунку Резерв+ також зʼявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.