Як працюватиме мобільний додаток "Резерв+", через який можна уточнити дані

https://racurs.ua/ua/n195420-yak-pracuvatyme-mobilnyy-dodatok-rezerv-cherez-yakyy-mojna-utochnyty-dani.html

Ракурс

Міноборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

.

У суботу, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію. Усі чоловіки віком 18−60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.

Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів.

Онлайн — через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних.

Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

З 18 червня у застосунку Резерв+ також зʼявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.