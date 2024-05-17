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Зеленський підписав законопроєкт, який збільшує штрафи за порушення закону про мобілізацію

Зеленський підписав законопроєкт, який збільшує штрафи за порушення закону про мобілізацію

17 тра 2024, 14:45
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Володимир Зеленський підписав закон № 10379 про підвищення штрафів за ухилення від військового обліку.


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Якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані, то їй загрожує штраф 3400−5100 гривень. Під час воєнного стану ця сума зростає до 17−25 тисяч гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію (відмову від повістки, неявку до ТЦК) — штраф 5100−8500 гривень. Під час воєнного стану штраф зростає до 17−25 тисяч гривень.

Штрафи можуть призначати й заочно.

Джерело: Ракурс


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