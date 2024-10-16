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Ракурс
Злоумышленники использовали Telegram для рассылки вредоносных программ

Вредоносные программы рассылали якобы от бота техподдержки «Резерва+" - ДССЗЗИ

16 окт 2024, 20:16
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У месенджері Telegram зловмисники використали нібито бота технічної підтримки додатка для призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+" для розсилання шкідливих програм.


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Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляє прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зазначається, що:

  • під виглядом Telegram-бота створено обліковий запис @reserveplusbot, котрий імітує технічну підтримку застосунку «Резерв+";
  • через обліковий запис @reserveplusbot зафіксовано поширення повідомлень щодо необхідності встановлення «спеціального програмного забезпечення» з прикріпленим архівом «RESERVPLUS.zip»;
  • цей архів містить шкідливе програмне забезпечення MEDUZASTEALER, яке здійснює викрадення файлів.

Деталі інциденту з’ясовуються. Урядовою командою реагування CERT-UA CERT-UA вжито заходів для мінімізації загрози.

У ДССЗЗІ зазначають, що такий обліковий запис у травні 2024 року дійсно зазначався як один із контактів технічної підтримки «Резерв+".

Звертаємо увагу, що посилання на контакт в месенджері Телеграм, які були опубліковані раніше, зокрема на офіційних сторінках державних органів, наразі ведуть на зловмисний обліковий запис. Тому просимо утриматись від взаємодії з обліковим записом Телеграм @reserveplusbot та завантаження з нього будь-яких файлів, — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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