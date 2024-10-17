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Ракурс
Сбой произошел в приложении «Резерв+», фото: социальные сети

У «Резерв+" произошел сбой — пользователям дали «отсрочку до конца мобилизации»

17 окт 2024, 19:59
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У додатку для призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+" у деяких користувачів помилково з’явилася «Відстрочка до завершення мобілізації».


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Відповідні повідомлення сьогодні, 17 жовтня, почали з’являтися у соцмережах.

Причиною цього стада помилка у системі. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Друзі, ми так інтенсивно готувались до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди Резерв+ усім користувачам до Геловіну, — зазначила вона.

Черногоренко наголошує - цей випадок стосується лише вашого статусу, дані у реєстрі «Оберіг» не змінювались.

Команда вже його виправила. Спробуйте скористатися документом протягом години. Щоб побачити свій актуальний статус, натисніть три крапки і потім «Оновити документ», — додала вона.

Источник: Ракурс


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