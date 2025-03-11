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Ракурс
Последствия российских обстрелов Донбасса, фото: Вадим Филашкин

Российский обстрел на Донетчине убил двоих вернувшихся из эвакуации детей

11 мар 2025, 21:30
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На Донеччині внаслідок російського обстрілу сьогодні, 11 березня, загинули двоє дітей, які повернулися з евакуації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ввечері ворог обстріляв з артилерії Рівне Мирноградської громади. Загинули двоє братів 11 і 13 років, — розповів він.

Також поранення отримав 14-річний юнак — він перебуває у важкому стані.

Це жахлива новина сама по собі, але ще жахливіше — що всіх трьох ще в серпні-вересні минулого року ми евакуювали на Дніпровщину. Рішення повернутися додому, очевидно, діти не приймали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну, — наголошує Філашкін.

Крім того сьогодні:

  • рашисти атакували FPV-дронами дві цивільні автівки між Покровськом і Родинським — одна людина загинула, двох поранено;
  • у Сіверську три людини загинули, ще три поранені;
  • одна людина поранена у Костянтинівці.

Я кожен день повторюю: евакуюйтесь! І кожен день доводиться писати страшні рядки про нових жертв. Батьки, якщо вам байдуже на себе, то вбережіть хоча б своїх дітей! Їхнє життя — це ваша відповідальність! — наголошує Філашкін.

Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото: Вадим Філашкін

Источник: Ракурс


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