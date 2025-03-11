Российский обстрел на Донетчине убил двоих вернувшихся из эвакуации детей

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Последствия российских обстрелов Донбасса, фото: Вадим Филашкин
Российский обстрел на Донетчине убил двоих вернувшихся из эвакуации детейhttps://racurs.ua/n204713-rossiyskiy-obstrel-na-donetchine-ubil-dvoih-vernuvshihsya-iz-evakuacii-detey.htmlРакурс
На Донеччині внаслідок російського обстрілу сьогодні, 11 березня, загинули двоє дітей, які повернулися з евакуації.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ввечері ворог обстріляв з артилерії Рівне Мирноградської громади. Загинули двоє братів 11 і 13 років, — розповів він.
Також поранення отримав 14-річний юнак — він перебуває у важкому стані.
Це жахлива новина сама по собі, але ще жахливіше — що всіх трьох ще в серпні-вересні минулого року ми евакуювали на Дніпровщину. Рішення повернутися додому, очевидно, діти не приймали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну, — наголошує Філашкін.
Крім того сьогодні:
- рашисти атакували FPV-дронами дві цивільні автівки між Покровськом і Родинським — одна людина загинула, двох поранено;
- у Сіверську три людини загинули, ще три поранені;
- одна людина поранена у Костянтинівці.
Я кожен день повторюю: евакуюйтесь! І кожен день доводиться писати страшні рядки про нових жертв. Батьки, якщо вам байдуже на себе, то вбережіть хоча б своїх дітей! Їхнє життя — це ваша відповідальність! — наголошує Філашкін.