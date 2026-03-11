Новости
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

99 БпЛА атаковали Украину в ночь на 11 марта — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

11 мар 2026, 09:06
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 березня (з 18.00 10 березня), атакували Україну загалом 99 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 70 із них — «шахеди»).

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Брянська, Міллерово, Шаталово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Источник: Ракурс


