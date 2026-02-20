Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки российских БПЛА на Харьковщине, фото: ГСЧС Харьковщины

В Харьковской области в результате атаки БпЛА вспыхнул масштабный пожар, есть погибшие и пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

20 фев 2026, 14:52
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 лютого, здійснили масовану атаку безпілотниками по території Малинівської громади Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Внаслідок одного з влучань по території цивільного підприємства сталися руйнації та пожежа складської будівлі:

  • вогнем охоплено площу близько 3 тис. кв. м;
  • постраждали дві людини;
  • з-під завалів зруйнованих конструкцій будівлі рятувальники вилучили фрагменти тіла загиблої людини.

На місці події, попри загрозу повторних ударів, працюють оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди. Тривають гасіння пожежі та проводяться пошуково-рятувальні роботи, — зазначили у відомстві.

Наслідки атаки російських БпЛА на Харківщині, фото: ДСНС Харківщини

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров