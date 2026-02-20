Последствия атаки российских БПЛА на Харьковщине, фото: ГСЧС Харьковщины

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 лютого, здійснили масовану атаку безпілотниками по території Малинівської громади Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Внаслідок одного з влучань по території цивільного підприємства сталися руйнації та пожежа складської будівлі:

вогнем охоплено площу близько 3 тис. кв. м;

постраждали дві людини;

з-під завалів зруйнованих конструкцій будівлі рятувальники вилучили фрагменти тіла загиблої людини.