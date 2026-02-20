Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки атаки російських БпЛА на Харківщині, фото: ДСНС Харківщини
На Харківщині внаслідок атаки БпЛА спалахнула масштабна пожежа, загиблі та постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 лютого, здійснили масовану атаку безпілотниками по території Малинівської громади Чугуївського району Харківської області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.
Внаслідок одного з влучань по території цивільного підприємства сталися руйнації та пожежа складської будівлі:
- вогнем охоплено площу близько 3 тис. кв. м;
- постраждали дві людини;
- з-під завалів зруйнованих конструкцій будівлі рятувальники вилучили фрагменти тіла загиблої людини.
На місці події, попри загрозу повторних ударів, працюють оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди. Тривають гасіння пожежі та проводяться пошуково-рятувальні роботи, — зазначили у відомстві.