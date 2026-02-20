Новини
Ракурс
Наслідки атаки російських БпЛА на Харківщині, фото: ДСНС Харківщини

На Харківщині внаслідок атаки БпЛА спалахнула масштабна пожежа, загиблі та постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

20 лют 2026, 14:52
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 лютого, здійснили масовану атаку безпілотниками по території Малинівської громади Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Внаслідок одного з влучань по території цивільного підприємства сталися руйнації та пожежа складської будівлі:

  • вогнем охоплено площу близько 3 тис. кв. м;
  • постраждали дві людини;
  • з-під завалів зруйнованих конструкцій будівлі рятувальники вилучили фрагменти тіла загиблої людини.

На місці події, попри загрозу повторних ударів, працюють оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди. Тривають гасіння пожежі та проводяться пошуково-рятувальні роботи, — зазначили у відомстві.

Наслідки атаки російських БпЛА на Харківщині, фото: ДСНС Харківщини

Джерело: Ракурс


