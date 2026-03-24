Наслідки обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Армія Російської Федерації вночі 24 березня масовано атакувала Запоріжжя.

По місто ворог завдав комбінованого удару дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а п’ятеро осіб постраждали. Пошкоджено шість багатоквартирних та два приватних будинки, а також магазин, нежитлові будівлі й об'єкт промислової інфраструктури. Про це керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що за однією адресою горіла багатоповерхівка, а за іншою був частково пошкоджений житловий будинок із подальшим займанням.

Також вогонь охопив вантажні та легкові автомобілі. Вибухова хвиля пошкодила поряд розташовані будівлі. Наразі всі пожежі ліквідовано, а аварійно-рятувальні роботи — завершено.

Нагадаємо, 23 березня вісім російських авіабомб поцілили по різних районах міста Дружківка на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Рятувальники надали їм першу домедичну допомогу, евакуювали їх із небезпечної зони та передали працівникам «швидкої».