Наслідки російських ударів по Донеччині, фото: ДСНС

Вісім авіабомб скинули рашисти на Дружківку, є постраждалі (ФОТО)

23 бер 2026, 11:54
999

Вісім російських авіабомб поцілили по різних районах міста Дружківка на Донеччині.

В результаті постраждали двоє людей. Рятувальники надали їм першу домедичну допомогу, евакуювали їх із небезпечної зони та передали працівникам «швидкої». Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також виникла пожежа в адмінбудівлі та гаражі у промисловій зоні:

  • вогнеборці локалізували займання на загальній площі 360 кв. м;
  • однак через загрозу повторних обстрілів підрозділи були змушені тимчасово припинити роботи.

Тієї ж ночі російські окупанти завдали удару по житловому сектору міста Миколаївка Краматорського району — загорівся приватний будинок. Рятувальники локалізували загоряння покрівлі, проте через загрозу повторного обстрілу призупинили ліквідацію, — розповіли у відомстві.

У Краматорську через ворожу атаку виникла пожежа у приватному житловому будинку. Вогнеборці ліквідували її на площі 100 кв. м.

Джерело: Ракурс


