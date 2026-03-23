Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських ударів по Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА
28 ударів завдали рашисти по Чернігівщині за добу (ФОТО)
На Чернігівщині протягом минулої доби зафіксували 28 російських ударів.
Ціллю цієї атаки став, зокрема, бізнес. Про це сьогодні, 23 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Зафіксовані такі наслідки:
- «Герань» вдарила по підприємству в Ріпкинській громаді — пошкоджений ангар, а також лінія електропередач;
- у Чернігові був приліт ударного дрона по одному з підприємств;
- у селі Новобілоуської громади під час дронової атаки уламкових поранень зазнала 64-річна жінка, яка працювала на городі. Медики надали їй необхідну допомогу;
- «Гербери» атакували Ніжинський район. Є влучання по транспортній інфраструктурі і на приватних подвірʼях;
- у Новгород-Сіверській громаді через удар БпЛА пошкоджений будинок та автівки.
За минулий тиждень захисники збили 178 ворожих ударних дронів у небі над Чернігівщиною, — додав Чаус.