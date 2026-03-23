Последствия российских ударов по Черниговщине, фото: Черниговская ОВА

28 ударов нанесли рашисты по Черниговщине за сутки (ФОТО)

23 мар 2026, 11:30
На Чернігівщині протягом минулої доби зафіксували 28 російських ударів.

Ціллю цієї атаки став, зокрема, бізнес. Про це сьогодні, 23 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зафіксовані такі наслідки:

  • «Герань» вдарила по підприємству в Ріпкинській громаді — пошкоджений ангар, а також лінія електропередач;
  • у Чернігові був приліт ударного дрона по одному з підприємств;
  • у селі Новобілоуської громади під час дронової атаки уламкових поранень зазнала 64-річна жінка, яка працювала на городі. Медики надали їй необхідну допомогу;
  • «Гербери» атакували Ніжинський район. Є влучання по транспортній інфраструктурі і на приватних подвірʼях;
  • у Новгород-Сіверській громаді через удар БпЛА пошкоджений будинок та автівки.

За минулий тиждень захисники збили 178 ворожих ударних дронів у небі над Чернігівщиною, — додав Чаус.

Наслідки російських ударів по Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Источник: Ракурс


