РФ атаковала Украину ракетой, тремя «Бандеролями» и 126 дронами. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія вночі завдала нового повітряного удару по Україні.

У ніч на 10 серпня окупанти запустили керовану авіаційну ракету Х-59/69 та три баражуючі боєприпаси «Бандероль» із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Крім того, з окупованих Криму та Донецька, а також російських Курська, Міллерово, Орла й Приморсько-Ахтарська летіли 126 ударних БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». По це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Зазначається, що авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також три баражуючі боєприпаси «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Ще 31 ударний БпЛА влучили на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. А ракета цілей не досягла, інформація щодо місця падіння уточнюється.

У Запоріжжі, як поінформували в ОВА, ворог завдав удару по території гаражного кооперативу. Спалахнула пожежа, а вибухова хвиля пошкодила будівлю. Попередньо, без постраждалих.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій поінформували, що на Полтавщині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російської атаки на кількох АЗС, у приватному житловому будинку та на одному з промислових об'єктів.

Нагадаємо, російські окупанти скинули п’ять КАБів на два райони Сум. Попередньо відомо, що внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей, які отримують необхідну медичну допомогу. Серед постраждалих — 14-річна дитина.