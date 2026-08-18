Российский дрон-камикадзе убил двух человек в одном из районов Запорожья. Фото:

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Армія Російської Федерації ввечері 17 серпня атакувала Запоріжжя.

Внаслідок влучання ворожого БпЛА спалахнула пожежа в садовому товаристві в одному з районів міста. Наразі відомо про двох загиблих. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 18 серпня повідомив у Telegram.

На жаль, загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка через ворожу атаку по садовому товариству Запоріжжя, — написав він.

Також окупанти атакували передмістя Запоріжжя, після чого у Кушугумській громаді зникло електропостачання та пошкоджені приватні будинки. На щастя, там минулося без постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 18 серпня атакували Ізюм на Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед яких дев’ятирічний хлопчик. Також було пошкоджено п’ять приватних будинків.