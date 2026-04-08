Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

176 БпЛА атакували Україну в ніч на 8 квітня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

8 кві 2026, 09:41
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 квітня (з 18.00 07 квітня), атакували Україну загалом 176 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 120 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

