Російські загарбники за добу втратили понад тисячу осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 306 тис. 500 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб. Про це сьогодні. 8 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 846 танків;
- 24 тис. 368 бойових броньованих машин;
- 39 тис. 625 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 723 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 341 одиницю засобів ППО;
- 435 літаків;
- 350 гелікоптерів;
- 225 тис. 301 одиницю БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 517 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 88 тис. 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 117 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав 71 авіаудару, скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8 тис. 425 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 292 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 51 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:
- Бувалине, Товстодубове Сумської області;
- Великомихайлівка Дніпропетровської області;
- Верхня Терса, Воздвиженська, Таврійське, Новомиколаївка Запорізької області;
- міста Херсон.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу та військової техніки, два пункти управління безпілотниками та артилерійську систему окупантів.