Українські військові зачистили вороже укриття на Запорізькому напрямку — ліквідовано трьох рашистів (ВІДЕО)
На Запорізькому напрямку тривають запеклі бої.
Бійці штурмової групи «Морок» 225-го ОШП після виявлення позиції ворога провели зачистку ворожого бліндажа та взяли під контроль укриття. Відповідне відео сьогодні, 07 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці штурмового батальйону «Морок».
В результаті було ліквідовано ще трьох російських окупантів. Рухаємося далі, — зазначили в батальйоні.