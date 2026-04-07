Знищення російських загарбників, скріншот відео

Українські військові зачистили вороже укриття на Запорізькому напрямку — ліквідовано трьох рашистів (ВІДЕО)

7 кві 2026, 22:30
На Запорізькому напрямку тривають запеклі бої.

Бійці штурмової групи «Морок» 225-го ОШП після виявлення позиції ворога провели зачистку ворожого бліндажа та взяли під контроль укриття. Відповідне відео сьогодні, 07 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці штурмового батальйону «Морок».

В результаті було ліквідовано ще трьох російських окупантів. Рухаємося далі, — зазначили в батальйоні.

