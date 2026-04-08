Рашисты за сутки потеряли более тысячи человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n213090-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-bolee-tysyachi-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 306 тис. 500 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб. Про це сьогодні. 8 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 846 танків;

24 тис. 368 бойових броньованих машин;

39 тис. 625 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 723 одиниці РСЗВ;

1 тис. 341 одиницю засобів ППО;

435 літаків;

350 гелікоптерів;

225 тис. 301 одиницю БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 517 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

88 тис. 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 117 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 71 авіаудару, скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8 тис. 425 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 292 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 51 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

Бувалине, Товстодубове Сумської області;

Великомихайлівка Дніпропетровської області;

Верхня Терса, Воздвиженська, Таврійське, Новомиколаївка Запорізької області;

міста Херсон.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу та військової техніки, два пункти управління безпілотниками та артилерійську систему окупантів.