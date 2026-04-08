Российские захватчики за сутки потеряли более тысячи человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

8 апр 2026, 08:23
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 306 тис. 500 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб. Про це сьогодні. 8 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 846 танків;
  • 24 тис. 368 бойових броньованих машин;
  • 39 тис. 625 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 723 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 341 одиницю засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 350 гелікоптерів;
  • 225 тис. 301 одиницю БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 517 крилатих ракет;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 88 тис. 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 117 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 71 авіаудару, скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8 тис. 425 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 292 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 51 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

  • Бувалине, Товстодубове Сумської області;
  • Великомихайлівка Дніпропетровської області;
  • Верхня Терса, Воздвиженська, Таврійське, Новомиколаївка Запорізької області;
  • міста Херсон.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу та військової техніки, два пункти управління безпілотниками та артилерійську систему окупантів.

Новости по теме

Показать больше
