Російський «Шахед» впав у Дніпро, фото: поліція Києва

17 кві 2026, 14:17
У Києві поліцейські вилучили з Дніпра безпілотник із бойовою частиною, запущений ворогом під час вчорашньої масованої атаки на столицю.

Про це сьогодні, 17 квітня, повідомила прес-служба поліції Києва.

Про небезпечну знахідку до поліції повідомив мешканець Голосіївського району. Під час обстеження акваторії правоохоронці встановили, що у воді знаходився ворожий БпЛА з бойовою частиною, — розповіли у поліції. — Вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан, після чого вилучили для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.

За попередніми даними, з річки вилучили безпілотник типу «Герань-2», який використовувався під час останньої комбінованої атаки на столицю.

У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них та негайно повідомляйте відповідні служби за номерами 101, 102 або 112, — наголошують у поліції.

Джерело: Ракурс


