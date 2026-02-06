Новини
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Удар ЗСУ знищив розрахунок ворожої гармати Д-30 (ВІДЕО)

6 лют 2026, 22:59
Захисники України з 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» виявили та скоригували вогонь по ворожій 122-мм гарматі Д-30.

Відповідне відео сьогодні, 6 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Також було знищено розрахунок гармати.

На відео показано відстеження руху ворожої гармати засобами аеророзвідки, момент удару та наслідки влучання.

