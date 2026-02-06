Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Удар ЗСУ знищив розрахунок ворожої гармати Д-30 (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211930-udar-zsu-znyschyv-rozrahunok-vorojoyi-garmaty-d-30-video.htmlРакурс
Захисники України з 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» виявили та скоригували вогонь по ворожій 122-мм гарматі Д-30.
Відповідне відео сьогодні, 6 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Також було знищено розрахунок гармати.
На відео показано відстеження руху ворожої гармати засобами аеророзвідки, момент удару та наслідки влучання.