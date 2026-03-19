На Сумщині унаслідок атаки російських безпілотників 19 березня є загиблі та поранений

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російський обстріл забрав життя цивільних на Сумщині, фото: Сумська обласна прокуратура
Російські загарбники сьогодні, 19 березня, близько 10.30 атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру в Хутір-Михайлівській громаді Шосткинського району Сумської області. Є загиблі та поранені.
Про це повідомили прес-служби прокуратури Сумщини та Сумської ОВА.
Унаслідок атаки окупантів:
- загинули два брати, яким 33 та 37 років;
- поранено 54-річного та 40-річного чоловіків.
Правоохоронці документують наслідки атаки. Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Крім того, у Шосткинському районі рашисти атакували керованою авіабомбою Есманьську громаду. Постраждали четверо людей:
- чоловіки віком 69 та 61 років;
- жінки віком 50 та 73 років.