Росіяни атакували ракетою Сумщину, фото: «Укрінформ»

Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині — постраждала 88-річна жінка

6 тра 2026, 22:08
Російські загарбники сьогодні, 6 травня, завдали ракетного удару по території Попівської громади на Сумщині, поранено людину.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Постраждала 88-річна жінка. Її доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, поранення не важке, — розповів він.

Також внаслідок цієї ракетної атаки:

  • пошкоджені нежитлові будівлі;
  • є пошкодження у житловому секторі.

Нагадаємо, росіяни сьогодні завдали удару по дитячому садку у Сумах, загинули двоє працівниць закладу освіти — жінки віком 48 та 45 років.

