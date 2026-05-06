Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині — постраждала 88-річна жінка

Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни атакували ракетою Сумщину, фото: «Укрінформ»
Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині — постраждала 88-річна жінкаhttps://racurs.ua/ua/n213664-rashysty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-sumschyni-postrajdala-88-richna-jinka.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 травня, завдали ракетного удару по території Попівської громади на Сумщині, поранено людину.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Постраждала 88-річна жінка. Її доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, поранення не важке, — розповів він.
Також внаслідок цієї ракетної атаки:
- пошкоджені нежитлові будівлі;
- є пошкодження у житловому секторі.
Нагадаємо, росіяни сьогодні завдали удару по дитячому садку у Сумах, загинули двоє працівниць закладу освіти — жінки віком 48 та 45 років.