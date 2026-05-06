Наслідки російського удару по дитсадку у Сумах, фото: Сумська обласна прокуратура

У Сумах до двох людей збільшилася кількість загиблих через російський удар по дитсадку, завданий сьогодні, 6 травня.

Рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського удару:

загинули двоє працівниць закладу освіти — жінки віком 48 та 45 років;

ще семеро людей постраждали, їм надали необхідну допомогу. У лікарні залишається 52-річна жінка, яка отримала важчі поранення.