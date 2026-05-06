Последствия российского удара по детскому саду в Сумах, фото: Сумская областная прокуратура
В Сумах выросло количество погибших в результате российского удара по детсаду (ВИДЕО)
У Сумах до двох людей збільшилася кількість загиблих через російський удар по дитсадку, завданий сьогодні, 6 травня.
Рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського удару:
- загинули двоє працівниць закладу освіти — жінки віком 48 та 45 років;
- ще семеро людей постраждали, їм надали необхідну допомогу. У лікарні залишається 52-річна жінка, яка отримала важчі поранення.
Під час цієї ранкової атаки фіксували близько 10 ворожих БпЛА. Частину безпілотників Силам оборони вдалося знищити. Та, на жаль, два безпілотники влучили у будівлю дошкільного закладу, — зазначив очільник ОВА.