Последствия российского удара по детсаду в Сумах, фото: ГСЧС

У Сумах внаслідок російського удару по дитячому садочку загинула жінка, є травмовані.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили ДСНС та очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Загибла — охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували, — розповів Григоров.

Також з місця удару госпіталізували двох поранених, їм надають необхідну медичну допомогу.