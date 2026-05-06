Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по детсаду в Сумах, фото: ГСЧС
В Сумах в результате российского удара по детскому саду погибла женщина (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n213653-v-sumah-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-detskomu-sadu-pogibla-jenschina-foto-video.htmlРакурс
У Сумах внаслідок російського удару по дитячому садочку загинула жінка, є травмовані.
Про це у своїх Telegram-каналах повідомили ДСНС та очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Загибла — охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували, — розповів Григоров.
Також з місця удару госпіталізували двох поранених, їм надають необхідну медичну допомогу.
На місці влучання виникло масштабне загоряння. Через загрозу повторних ударів рятувальники ДСНС були вимушені періодично призупиняти роботи, — розповіли у ДСНС.