Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по детсаду в Сумах, фото: ГСЧС

В Сумах в результате российского удара по детскому саду погибла женщина (ФОТО, ВИДЕО)

6 мая 2026, 15:35
999

У Сумах внаслідок російського удару по дитячому садочку загинула жінка, є травмовані.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили ДСНС та очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Загибла — охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували, — розповів Григоров.

Також з місця удару госпіталізували двох поранених, їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці влучання виникло масштабне загоряння. Через загрозу повторних ударів рятувальники ДСНС були вимушені періодично призупиняти роботи, — розповіли у ДСНС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров