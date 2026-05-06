Наслідки російського удару по садочку у Сумах, фото: ДСНС

У Сумах внаслідок російського удару по дитячому садочку загинула жінка (ФОТО, ВІДЕО)

6 тра 2026, 15:35
У Сумах внаслідок російського удару по дитячому садочку загинула жінка, є травмовані.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили ДСНС та очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Загибла — охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували, — розповів Григоров.

Також з місця удару госпіталізували двох поранених, їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці влучання виникло масштабне загоряння. Через загрозу повторних ударів рятувальники ДСНС були вимушені періодично призупиняти роботи, — розповіли у ДСНС.

Джерело: Ракурс


