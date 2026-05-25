Удар «Орєшніка» за силою схожий із прильотом 36 «шахедів».

Удар російською балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Білій Церкві за силою можна порівняти з атакою 36 дронів «шахед» із посиленою бойовою частиною.

Місце удару «Орєшніком» вже оглянути експерти. Фахівці заявили, що результати не підтверджують заявлену російською пропагандою «надзвичайну руйнівну силу» цієї зброї. У РФ наголошували, що ракета оснащена «кінетичними» бойовими елементами з вольфрамовими стержнями, які нібито здатні знищувати підземні укриття без значних руйнувань на поверхні. Про це пише видання Defense Express.

Зазначається, що середній розмір вирв після удару становив близько 3 м у діаметрі та до 2 м у глибину. Характер пошкоджень схожий з тими, які вже були після прильотів «Орєшніка» по Дніпру та Львову. Фахівці не знайшли застосування нової бойової частини.

Експерти наголосили, що самі бойові блоки практично повністю руйнувалися через колосальну енергію зіткнення. Загалом удар «Орєшніка», який містить 36 блоків, умовно еквівалентний удару 36 дронам-камікадзе типу «Шахед» із посиленою бойовою частиною.

Хоча характер ураження в обох випадках принципово різний, тому що бойова частина «шахеда» має фугасний та уламковий ефект, — пише видання.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні 600 БпЛА різних типів і 90 ракет. Основним напрямком удару був Київ та Київська область. Українська протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет і 549 безпілотників.

Також РФ тієї ночі поцілила балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по гаражному кооперативу в Білій Церкві. Моніторингові пабліки припустили, що тієї ночі по Україні прилетіли два «Орєшніка». Перша ракета влучила по території окупованої Донецької області, а вже друга влучила по Білій Церкві.

Джерело: Defense Express