Россияне снова нанесли удары по Сумам. Фото: ГВА

Країна-агресор Російська Федерація нехтує оголошеним Україною перемир’ям й продовжує бити по мирних містах.

У середу, 6 травня, окупанти спрямували два ударні безпілотники по цивільній будівлі у центральній частині міста. Наразі триває рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється. Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Міська влада Сум заявила про атаку по будівлі дитячого садочка. По приміщенню влучили два російські дрони.

Нагадаємо, 5 травня росіяни масовано атакували Суми, внаслідок цього виникли масштабні пожежі у житловому секторі та цивільній інфраструктурі. Рятувальники працювали за трьома різними адресами, але змушені були періодично призупиняти роботи через загрози повторних обстрілів. Попередньо відомо про двох травмованих осіб.